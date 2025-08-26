Australien beschuldigt Iran, 2024 zwei antisemitische Brandanschläge in Sydney und Melbourne gesteuert zu haben, und hat deshalb den Botschafter Teherans ausgewiesen. Der Diplomat und drei weitere iranische Beamte hätten sieben Tage Zeit, das Land zu verlassen, sagte Ministerpräsident Anthony Albanese am Dienstag. Es handele sich um die erste Ausweisung eines Gesandten durch Australien seit dem Zweiten Weltkrieg. „Dies sind außerordentliche und gefährliche Akte der Aggression, die von einer ausländischen Nation auf australischem Boden orchestriert wurden“, sagte Albanese. „Es waren Versuche, den sozialen Zusammenhalt zu untergraben und Zwietracht in unserer Gemeinschaft zu säen.“ Der australische Geheimdienst Asio habe glaubwürdige Informationen gesammelt, dass Iran mindestens zwei Angriffe gesteuert habe, sagte Albanese. Iran habe versucht, seine Beteiligung an den Angriffen auf ein koscheres Restaurant in Sydney und die Adass-Israel-Synagoge in Melbourne zu verschleiern. Australiens Regierung werde zudem die Islamischen Revolutionsgarden Irans als terroristische Organisation einstufen. Die Revolutionsgarden hätten Personen in Australien angewiesen, Verbrechen zu begehen, sagte der Generaldirektor des Geheimdienstes, Mike Burgess. „Sie benutzen einfach Strohmänner, darunter Kriminelle und Mitglieder organisierter Verbrecherbanden, um ihre Befehle auszuführen oder weiterzuleiten.“ Iran weist die Vorwürfe zurück.