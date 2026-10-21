Nach einer Autoattacke auf eine australische Parlamentarierin haben Ärzte der Politikerin beide Beine amputieren müssen. Helen Haines, die den Wahlkreis Indi im australischen Parlament vertritt, sei in einem kritischen, aber stabilen Zustand, sagte ihr Ehemann Phil Haines. „Sie lebt, und das ist für uns das Wichtigste“, erklärte er.

Die unabhängige Abgeordnete war vor ihrem Wahlkreisbüro in Wangaratta nordöstlich von Melbourne von einem Geländewagen erfasst worden. Nach den Ermittlungen soll der Fahrer sein Fahrzeug gezielt gegen die 65-Jährige gelenkt haben. Die Politikerin wurde mit schweren Verletzungen am Unterkörper in ein Krankenhaus nach Melbourne geflogen und notoperiert. Der Fall schlägt in Australien seit Tagen hohe Wellen. Zahlreiche Menschen legten am Tatort Blumen nieder.

„Sie lebt, und das ist für uns das Wichtigste“: Ehemann Phil Haines bei seiner Pressekonferenz. Jay Kogler/via REUTERS

Der 43-jährige Fahrer war noch am Tatort festgenommen worden. Er soll Innenminister Tony Burke zufolge den Wagen noch einmal zurückgesetzt haben, um Haines erneut anzufahren. Ermittler stellten bei ihm ein Messer sicher. Premierminister Anthony Albanese hatte schon kurz nach dem Vorfall betont: „Das war kein Unfall.“

Der mutmaßliche Täter musste sich bereits vor einem Gericht in Wangaratta verantworten. Ihm werden unter anderem gefährliches Fahren mit schweren Verletzungen als Folge, vorsätzliche schwere Körperverletzung und das Zufügen von Schaden an einem Amtsträger vorgeworfen. Auch wegen Drogendelikten muss er sich verantworten. Sein Motiv ist bisher unklar. Besonders erschütternd: Seine Familie erklärte nach Angaben des Senders ABC, seit mehr als 20 Jahren mit Haines befreundet zu sein.

Der Angriff ereignet sich in einer Zeit, in der Politiker und Politikerinnen in Australien besonders häufig bedroht werden. Nach Angaben der Bundespolizei ist die Zahl der gemeldeten Belästigungen, Einschüchterungsversuche sowie Todesdrohungen gegen Parlamentarier deutlich gestiegen.