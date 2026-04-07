Wegen des Verdachts schwerer Kriegsverbrechen ist in Australien ein früherer Elitesoldat festgenommen worden. Dem 47-Jährigen werden mehrere Morde an unbewaffneten Zivilisten und Gefangenen in Afghanistan vorgeworfen, wie die australische Bundespolizei (AFP) mitteilte. Wenige Stunden nach der Inhaftierung wurde Anklage in fünf Fällen von Kriegsverbrechen gegen ihn erhoben. Das Verfahren werde der „bedeutendste Militärprozess in der australischen Geschichte“ werden, schrieb die Zeitung Sydney Morning Herald. Der hochdekorierte Veteran wurde am Flughafen von Sydney von der Bundespolizei festgenommen, kurz nachdem er mit einem Flugzeug aus Brisbane gelandet war. Er befindet sich in Gewahrsam, eine Freilassung auf Kaution wurde zunächst abgelehnt. Am Mittwoch soll es eine Anhörung vor Gericht geben.