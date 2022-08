Das Repräsentantenhaus in Australien hat zum ersten Mal in der Geschichte des Landes ein Klimagesetz verabschiedet. Mit 89 gegen 55 Stimmen wurde der Gesetzentwurf nach mehreren Änderungen am Donnerstag in der Hauptstadt Canberra angenommen. Die im Mai angetretene Labor-Regierung will damit ihre Vorhaben im Kampf gegen den Klimawandel - insbesondere eine Senkung der CO₂-Emissionen um 43 Prozent bis 2030 - in einem nationalen Gesetz verankern. Das Gesetz wird Mitte September noch der zweiten Parlamentskammer, dem Senat, vorgelegt. Die Regierung von Premierminister Anthony Albanese ist dort auf die Unterstützung der Grünen angewiesen. Sie gilt jedoch als sicher, da die Grüne und Unabhängige der Gesetzesvorlage bereits im Repräsentantenhaus zustimmten.