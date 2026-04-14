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Iran-KriegAustraliens Premier auf der Suche nach Treibstoff

Lesezeit: 3 Min.

Die Probleme, die der Iran-Krieg in seinem Land verursacht, sind mindestens so groß wie in Europa, Afrika oder Amerika: Premierminister Anthony Albanese.
Die Probleme, die der Iran-Krieg in seinem Land verursacht, sind mindestens so groß wie in Europa, Afrika oder Amerika: Premierminister Anthony Albanese. Sarah Wilson/AAP/dpa

Während US-Präsident Trump über sein Land schimpft, macht sich Anthony Albanese auf den Weg, Partnerschaften in Asien zu stärken und die Energieversorgung seines sehr speziellen Landes zu sichern.

Von David Pfeifer, Tokio

Wie mächtig der Sog ist, in den die ganze Welt durch den Krieg der USA gegen Iran gerissen wird, kann man sehr gut am Verhalten von Anthony Albanese ablesen. Australiens Premierminister hat sich trotz einer Krise daheim in dieser Woche auf den Weg nach Brunei und Malaysia gemacht.

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