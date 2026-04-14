Wie mächtig der Sog ist, in den die ganze Welt durch den Krieg der USA gegen Iran gerissen wird, kann man sehr gut am Verhalten von Anthony Albanese ablesen. Australiens Premierminister hat sich trotz einer Krise daheim in dieser Woche auf den Weg nach Brunei und Malaysia gemacht.
Iran-KriegAustraliens Premier auf der Suche nach Treibstoff
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Während US-Präsident Trump über sein Land schimpft, macht sich Anthony Albanese auf den Weg, Partnerschaften in Asien zu stärken und die Energieversorgung seines sehr speziellen Landes zu sichern.
Von David Pfeifer, Tokio
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