Der wegen Kindesmissbrauch zu sechs Jahren Haft verurteilte australische Kardinal George Pell kann darauf hoffen, womöglich doch freigesprochen zu werden. Zwei Richter von Australiens oberstem Bundesgericht in Canberra entschieden am Mittwoch, Pells Antrag auf Berufung nicht von vorneherein abzuweisen. Ob es zur Berufungsverhandlung kommt, sollen nun alle sieben Richter des High Court voraussichtlich im März nächsten Jahres befinden. Eine Jury hatte Pell, Ex-Finanzchef des Vatikan, vor einem Jahr für schuldig befunden, als Erzbischof von Melbourne in den Neunzigerjahren zwei 13-jährige Chorknaben sexuell missbraucht zu haben. Ein Berufungsgericht in Melbourne bestätigte das erstinstanzliche Urteil im August.