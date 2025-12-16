Die philippinischen Behörden bestätigen die Einreise der beiden mutmaßlichen Attentäter von Bondi Beach gut einen Monat vor der Tat. Vater und Sohn hätten sich zwischen dem 1. und 28. November 2025 auf den Philippinen aufgehalten, teilte die Einwanderungsbehörde in Manila mit. Ihr Ziel war demnach die Stadt Davao auf der Insel Mindanao, wo Gruppen der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) aktiv sind. Sie hätten dort eine „militärähnliche Ausbildung“ erhalten, berichtete unter anderem der australische Fernsehsender ABC unter Berufung auf Sicherheitskreise. Die beiden hatten an Sydneys weltberühmtem Strand auf Menschen geschossen, die dort das jüdische Lichterfest Chanukka feierten. 15 Menschen wurden getötet oder starben später im Krankenhaus.