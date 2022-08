Bundesaußenministerin Annalena Baerbock und ihr US-Kollege Antony Blinken haben die atomaren Drohgebärden Russlands vor den Vereinten Nationen scharf verurteilt. Russland habe wiederholt "rücksichtslose nukleare Rhetorik" verwendet, mit der es die Bemühungen der vergangenen 50 Jahre um die Eindämmung von Atomwaffen weltweit aufs Spiel setze, sagte Baerbock am Montag bei der UN-Konferenz zur Überprüfung des Atomwaffensperrvertrags. Mit der Ukraine habe Russland ein Land ohne Atomwaffen angegriffen und so frühere Zusicherungen "brutal verletzt". Blinken warf Russland "gefährliches nukleares Säbelrasseln" vor. "In unserer Welt ist kein Platz für nukleare Abschreckung auf der Grundlage von Gewalt und Einschüchterung oder Erpressung. Wir müssen zusammenstehen, um dies abzulehnen." Russlands Präsident Wladimir Putin beteuerte, dass er nicht vorhabe, einen Atomkrieg vom Zaun zu brechen. "Wir gehen davon aus, dass es in einem Atomkrieg keine Sieger geben kann und er nie begonnen werden darf", schrieb er in einem auf der Webseite des Kremls veröffentlichten Grußwort an die Konferenz. Damit trat er seit Kriegsbeginn wachsenden Befürchtungen entgegen, dass Moskau in der Ukraine Atomwaffen einsetzen könnte. UN-Generalsekretär António Guterres mahnte, die Welt befinde sich in einer "Zeit nuklearer Gefahr, wie es sie seit dem Höhepunkt des Kalten Krieges nicht mehr gegeben" habe. Angesichts von Spannungen und stockenden Verhandlungen über das iranische Atomprogramm nahm der Chef der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA), Rafael Grossi, in seiner Rede auch Teheran in die Pflicht: "Wir brauchen einen Zugang, der der Breite und Tiefe dieses nuklearen Problems angemessen ist". Die Verhandlungen über eine Wiederbelebung des 2015 geschlossenen Abkommens zwischen Iran und den sechs Vertragspartnern, China, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Russland und die USA, stocken seit März. Iran signalisierte am Montag aber Bereitschaft zur Wiederaufnahme.