Außenminister Johann Wadephul will angesichts globaler Umbrüche und Instabilität die Zusammenarbeit mit Tunesien und Algerien im Wirtschafts- und Sicherheitsbereich verstärken. Mit beiden Ländern teile man das Ziel, die Sahel-Region nachhaltig zu stabilisieren, erklärte der CDU-Politiker vor der Abreise zu einem Besuch in den Hauptstädten Tunis und Algier. Auch eine Beruhigung der Lage im Nahen Osten und der Seewege der arabischen Halbinsel sei für die Versorgung und Sicherheit von größter Bedeutung.

Gerade bei der Energiezusammenarbeit könne man sich gegenseitig viel anbieten, um gemeinsam mehr Wachstum und Wohlstand zu schaffen, sagte Wadephul. „Gemeinsam können wir das Mittelmeer zu einem Raum der Stärke zwischen unseren Kontinenten machen“, fügte er hinzu.