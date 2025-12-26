Deutschland wird sich nach Angaben von Außenminister Johann Wadephul absehbar nicht an einer internationalen Stabilisierungstruppe zur Umsetzung des Gaza-Friedensplans beteiligen. Eine solche Truppe sei nicht allein eine Vermittlungstruppe, „sondern muss im Zweifel auch ganz konkret Sicherheit herstellen“, sagte der CDU-Politiker. „Dass deutsche Soldatinnen und Soldaten dies in genau dieser Region tun, können sich viele nicht vorstellen“, fügte Wadephul hinzu. Wann es wirklich zum Einsatz einer solchen internationalen Truppe kommt, der mit der Entwaffnung der palästinensischen Terrormiliz Hamas einhergehen soll, ist zweieinhalb Monate nach Beginn der Waffenruhe im Gazastreifen ohnehin noch offen. Unterdessen gab Israels Militär bekannt, trotz Waffenruhe wieder zwei Palästinenser im Gazastreifen getötet zu haben. Sie seien Terroristen gewesen und hätten „eine unmittelbare Bedrohung“ dargestellt.