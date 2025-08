Außenminister Wadephul in Nahost„Israel muss jetzt handeln, nicht irgendwann“

Außenminister Wadephul in Nahost

Bei seinem Besuch in Israel findet Deutschlands Außenminister deutliche Worte zur Lage im Gazastreifen und stellt sich klar gegen eine Annexion palästinensischer Gebiete. Diese wird er nun auch besuchen.

Von Sina-Maria Schweikle, Jerusalem

Noch bevor die Maschine mit Außenminister Johann Wadephul (CDU) an Bord in Israel gelandet war, hatte sich im Land Unruhe verbreitet. So schrieb Sicherheitsminister Itamar Ben Gvir auf der Social-Media-Plattform X: „80 Jahre nach dem Holocaust kehrt Deutschland zur Unterstützung des Nationalsozialismus zurück.“