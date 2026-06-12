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MigrationspolitikEin Ort für Menschen, die schnell wieder wegsollen

Lesezeit: 3 Min.

Die neue Außengrenzeinrichtung des Landes Brandenburg am Flughafen BER ist mit Zäunen und Kameras gesichert.
Die neue Außengrenzeinrichtung des Landes Brandenburg am Flughafen BER ist mit Zäunen und Kameras gesichert. Jens Kalaene/dpa

Pünktlich zum Start von Europas neuem Asylsystem GEAS eröffnet Bundesinnenminister Dobrindt am Flughafen Berlin-Schönefeld ein Zentrum für schnelle Asylverfahren. Wie groß wird der Effekt sein? Ein Besuch.

Von Meredith Haaf, Berlin

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An Deutschland soll GEAS nicht scheitern, das will Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) an diesem Freitag noch mal klarstellen. Dobrindt steht an einer deutschen Außengrenze, die allerdings mitten in Brandenburg liegt, am Flughafen Berlin-Schönefeld. Hier, direkt neben einer Außenstelle des Bundesamts für Migration und Flucht (BAMF) geht an diesem Freitag die GEAS-konforme Außengrenzeinrichtung der Bundesrepublik Deutschland in Betrieb, pünktlich zum Inkrafttreten der europäischen Asylreform. Dobrindt ist gekommen, um dabei zu sein und die Einrichtung mit zwei brandenburgischen Kollegen zu besichtigen. „Wir wollen hier heute zeigen, dass wir vorbereitet sind, dass wir in der Lage sind, ein wirksames, europäisches Asylsystem aufrechtzuerhalten“, sagt er.

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