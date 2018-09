23. September 2018, 18:51 Uhr Außenansicht "Es gibt ein Organ für Sie"

Unser Autor hat lange auf ein Spenderherz warten müssen. Die Kritik an der Widerspruchslösung hält er für falsch.

Von Christoph Steiner

Das Gesundheitsministerium hat einen Gesetzentwurf zur Einführung der sogenannten Widerspruchslösung im Rahmen des hiesigen Systems der Organtransplantation befürwortet. Wird der Entwurf Realität, bedarf es nicht mehr der ausdrücklichen Zustimmung des potenziellen Organspenders oder dessen Angehöriger, um Organe zur Spende freizugeben. Wer es ablehnt, Organspender zu sein, muss dann aktiv widersprechen. Einen Zwang zur Organspende wird es also auch künftig nicht geben.

Die Widerspruchslösung wäre eine Wende in der Entwicklung der vergangenen Jahre, die zu einem Tiefstand an Organspendern im Jahr 2017 geführt hat. Umfragen deuten darauf hin, dass deutlich mehr Menschen Organe spenden wollen, als die Anzahl der tatsächlich ausgefüllten Organspendeausweise vermuten lässt. Erfahrungen in anderen Ländern bestätigen: Gilt die Widerspruchslösung, gibt es mehr Organspender. In weiten Teilen Europas ist sie längst Gesetz. Auch der Ärztetag hat sich mittlerweile für sie ausgesprochen.

Im Rahmen der nun entbrannten lebhaften Diskussion muss man ablehnende Kommentare zur Widerspruchslösung nicht lange suchen. Eine Vermutung findet sich immer wieder, sie zieht sich beinahe einem roten Faden gleich durch den Tenor der kritischen Stimmen: Es geht ums Geld. Der Fokus der Kritik richtet sich zwar zunächst auf den potenziellen Spender und seine Rechte. Als Widerpart aber dienen dann materielle Interessen der beteiligten Mediziner. Man vermutet, eine profitorientierte Ärzteschaft sei geneigt, Überlebenschancen hirntoter Patienten auszublenden, um den eigenen Umsatz durch lukrative Transplantationen zu steigern. Es war zu lesen, das angekündigte Gesetzesvorhaben würde Ärzte verleiten, nicht mehr patientenorientiert, sondern "spenderzentriert" zu handeln. Man kann dies herunterbrechen auf die Unterstellung, möglicherweise würden Ärzte hirntoten Patienten die Chancen auf ein Weiterleben nehmen, diese nicht mehr als Patienten, sondern als Spender betrachten, angetrieben vom Wunsch nach Umsatzsteigerung.

Dass eine solche Einstellung bei Ärzten ebenso verwerflich wäre wie die zugleich unterstellte Beihilfeabsicht seitens des Gesetzgebers durch Einführung einer Widerspruchslösung, steht außer Frage. Kein Arzt darf ein menschliches Leben für ein anderes opfern. Darstellungen wie diese indes bleiben, was sie sind: eine Unterstellung mit erheblichen Schwächen. Es hakt bereits bei dem Aspekt, hirntote Spender seien nicht schlechthin tot. Der Deutsche Ethikrat hat sich 2015 ausführlich mit der Hirntodkriterium auseinandergesetzt und es im Ergebnis mehrheitlich bestätigt. Die Gefahr, zur Gewinnung von Spenderorganen seines Lebens beraubt zu werden, ist durch das strenge, gesetzlich vorgeschriebene Feststellungsverfahren ausgeschlossen. Auch die Mutmaßung, Ärzte würden angesichts eines potenziellen Organspenders jede Scheu vor der dann drohenden strafrechtlichen Verurteilung fahren lassen, ist reichlich kühn.

Die Krankenhäuser sind mitnichten auf die Einnahmen aus Transplantationen angewiesen

Auch die Annahme, die Einführung der Widerspruchslösung sei ein Konjunkturprogramm für Transplantationszentren, überzeugt nicht. Selbst wenn sich die Zahl der Spender erhöhte, blieben Organtransplantationen eine im Gesamtportfolio der Kliniken eher exotische Operation. Blickt man auf den fortwährenden medizinischen Fortschritt, scheint es nicht, als sei die Krankenhausbranche finanziell auf mehr Organtransplantationen angewiesen. Die Weiterbehandlung ohne ein Spenderorgan ist oftmals lukrativer.

Die größte Schwäche der Kritiker einer Widerspruchslösung jedoch ist eine andere: Sie blenden die immense Bedeutung dieser Regelung für die Empfänger der Spenderorgane aus. Ihr Leben hängt von diesen Spenden ab - durch Organtransplantation kann man ihnen unsagbar Gutes tun. Das ist kein Nebenschauplatz, der sich leichten Gewissens ignorieren lässt.

Kaum im allgemeinen Bewusstsein ist, dass auch auf Seiten des Organempfängers die Entscheidung für eine Transplantation alles andere als leichtfertig getroffen wird. Der Eingriff ist kapital. Ich selbst war erst bereit, die Hoffnung auf eine Erholung aus eigener Kraft aufzugeben, als sich mein Ende spürbar abgezeichnet hat. Die anschließende Zeit auf der Warteliste für ein Spenderherz war ein Leben im Minimalmodus - reduziert auf einen dauerhaften Krankenhausaufenthalt, permanent über einen Katheter verbunden mit intravenös verabreichten Medikamenten. Die Furcht, das Herz könnte zu früh kollabieren, schwingt immer mit. Ertragbar wird Derartiges erst durch den Ausnahmezustand, in den die jahrelange schwere Krankheit einen geführt hat. Zugleich muss man auf der Klinikstation für die Wartepatienten Zuversicht bewahren, dass rechtzeitig ein Spenderorgan kommt. Und dann erlebt man, wie immer wieder Mitpatienten mit Komplikation im Rettungswagen abtransportiert werden - und nicht mehr auf die Station zurückkehren.

Einfluss auf den Verlauf dieses Lebens hat man nicht. Auf der Wartestation bleibt einem nur die Hoffnung, dass alles gut ausgeht, dass sich rechtzeitig ein passendes Organ findet. Nie war dies die Hoffnung auf den Tod eines Menschen mit Organspendeausweis. Es war die Hoffnung auf den rettenden Anruf von Eurotransplant: "Es gibt ein Organ für Sie." Irgendwann kam er tatsächlich. Was folgte, waren trotz der Operation sehr glückliche Monate und die langsame Rückkehr ins Leben.

Sollte das Parlament tatsächlich erneut über die Widerspruchslösung beraten, sollten die Abgeordneten sich nicht nur hinsichtlich der potenziellen Organspender Gedanken machen, über ihre Freiheitsrechte reden - und erst recht nicht den Medizinern einfach so unterstellen, sie verfolgten kommerzielle Interessen. Sie sollten auch daran denken, dass sie mit der Widerspruchslösung den 10 000 Wartepatienten im Land mehr Hoffnung auf eine lebenswerte Zukunft ermöglichen würden. Es geht um Menschenleben; ein entsprechendes Gesetz müsste deshalb auch keine verfassungsrechtliche Interessenabwägung fürchten.

Der beste Ausgleich zwischen den berechtigten Schutzinteressen der Organspender und den Belangen der Organempfänger, die ja auch ein Grundrecht auf Gesundheit haben, wäre also die Einführung der Widerspruchslösung. Jeder kann jederzeit der Organspende widersprechen - auch nahe Angehörige können das. Für einen hirntoten Patienten gibt es keinen Weg zurück ins Leben. Der schwerkranke Mensch hingegen, dessen Name hochdringlich auf der Transplantationswarteliste steht, erhielte durch ein Spenderorgan die Chance auf eine Zukunft.