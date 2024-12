Nach seinem Einsatz in den US-Präsidentschaftswahlen greift der amerikanische Milliardär Elon Musk nun auch in den Bundestagswahlkampf ein. „Nur die AfD kann Deutschland retten“, postete der Berater des designierten Präsidenten Donald Trump am Freitag und erhielt umgehend Lob von AfD-Chefin Alice Weidel. Diese schrieb in einer englischen Antwort an Musk auf X daraufhin unter anderem, dass die „Sowjetische Europäische Union“ die deutsche Wirtschaft zerstöre. Musk hatte die EU, die eine stärkere Regulierung seines X-Dienstes berät, in den vergangenen Wochen wiederholt angegriffen. Schon im Juni hatte Musk geschrieben, dass er nicht erkennen könne, dass die AfD extremistisch sein solle. Die Bundesregierung kommentierte die Aussage nicht.