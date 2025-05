Bundesinnenminister Alexander Dobrindt will die Bundespolizei mit der Elektroschock-Waffe Taser ausrüsten. Er sei ein Befürworter der Waffe und wolle dies umsetzen, sagte der CSU-Politiker am Mittwoch bei einer Befragung im Bundestag. Mit dem Koalitionspartner SPD sei er darüber in Abstimmung. Einen Zeitplan gebe es aber noch nicht. Die SPD hatte sich bislang zögerlich bei der Anschaffung des Tasers gezeigt. Der Taser ähnelt einer Pistole, ist aber in der Regel nicht tödlich. Mit dem Taser wird ein Elektroschock übertragen, der Angreifer außer Gefecht setzen kann.