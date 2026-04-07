Die Ausreise von jüngeren Männern wird auch künftig trotz des neuen Wehrdienstgesetzes ohne Genehmigung möglich sein. Es werde noch diese Woche eine generelle Ausnahme von der im Gesetz verankerten Genehmigungspflicht für ⁠solche Reisen geben, kündigte eine Sprecherin des Ministeriums am Dienstag an. Die Genehmigung wäre ohnehin regelmäßig erteilt worden, man wolle aber unnötige Bürokratie ‌vermeiden.

Verteidigungsminister Boris Pistorius bestätigte das am Abend.„Derzeit ändert sich für die Männer nichts: Ob 17 oder 45 Jahre oder dazwischen – alle dürfen selbstverständlich verreisen und brauchen derzeit dafür auch keine Genehmigung“, sagte Pistorius der Nachrichtenagentur dpa. Reservistinnen und Reservisten, die zum Dienst verpflichtet sind, seien aber angehalten, Umzüge anzeigen.

Im neuen Wehrdienstgesetz hatte ‌eine Passage Unsicherheiten ausgelöst, wonach Männer zwischen 17 und 45 Jahren bei Auslandsaufenthalten von mehr als drei Monaten eine Genehmigung bei der Bundeswehr einholen müssen. Diese ist laut Ministerium für den sogenannten Spannungsfall gedacht und würde erst dann ‌greifen, wenn der Wehrdienst Pflicht wäre. Momentan ist er freiwillig. „Unser neuer Wehrdienst soll so attraktiv sein, dass dies auch möglichst lange so bleibt“, sagte Pistorius.

Das Wehrdienstgesetz war nach intensiven Debatten im vergangenen Jahr reformiert worden. Alle ‌18-jährigen Männer werden nun gemustert und per Brief gefragt, ob sie freiwillig Dienst leisten wollen.