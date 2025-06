Angesichts der gegenseitigen Luftangriffe zwischen Israel und Iran sowie der unklaren weiteren Lage stellt sich für immer mehr Deutsche in der Region die Frage, ob sie ausreisen sollen - und können. Aufgrund der Sperrung des Luftraums ist eine direkte Ausreise per Flugzeug derzeit etwa nicht möglich.

Was können Betroffene tun?

Das Auswärtige Amt hat alle Deutschen in Israel, Iran und angrenzenden Staaten aufgefordert, sich in die sogenannte Elefand-Liste einzutragen - und die Angaben dort aktuell zu halten. Mithilfe dieser Daten können die deutschen Auslandsvertretungen im Notfall schnell Kontakt zu den Menschen aufnehmen. Ein Sprecher des Auswärtigen Amts sagte der Nachrichtenagentur Reuters, derzeit hätten sich knapp 4000 Deutsche in Israel bei Elefand registriert, die Zahl steige. In Iran seien knapp 1000 Deutsche eingetragen. Konkrete Pläne für Evakuierungen gebe es derzeit nicht, man halte sich aber alle Optionen offen, so der Sprecher.

Die volatile Sicherheitslage erschwere derzeit eine Planung von Überlandfahrten. „Deshalb sind deutsche Staatsangehörige vor Ort aufgerufen, abhängig von ihrer individuellen Lage, verfügbaren Schutzräumen und den Anweisungen der lokalen Sicherheitsbehörden, in eigener Verantwortung diese Ausreisemöglichkeit auf dem Landweg für sich abzuwägen.“

Erster Charterflug aus Jordanien

Das Auswärtige Amt bietet an, deutsche Bürger aus Israel über das Nachbarland Jordanien auszufliegen. An diesem Mittwoch soll es zur Mittagszeit einen Charterflug aus der jordanischen Hauptstadt Amman nach Frankfurt geben, wie das Ministerium mitteilte.

Betroffene müssen demnach eigenständig die Reise aus Israel nach Amman auf dem Landweg organisieren. Der Flug aus Jordanien sei kostenpflichtig. „Auf der Krisenvorsorgeliste Elefand registrierte Deutsche in Israel wurden über diese Möglichkeit und die Modalitäten informiert“, sagte die Sprecherin des Auswärtigen Amtes.

Um nach Jordanien zu gelangen, können Bundesbürger mehrere Grenzübergänge nutzen. Deutsche brauchen für die Einreise nach Jordanien ein Visum, das in der Regel online beantragt wird. „In der aktuellen Sondersituation erteilen die jordanischen Grenzbehörden im Einzelfall auch ‚visa on arrival‘ direkt an der Grenze“, teilte das Auswärtige Amt mit.

Auch Ausreise über Ägypten möglich

Auch eine eigenständig organisierte Ausreise über Israels Nachbarland Ägypten ist dem Auswärtigen Amt zufolge möglich. Den Angaben zufolge ist auch für die Einreise nach Ägypten ein Visum nötig, das vor der Einreise bei einer ägyptischen Auslandsvertretung oder bei Einreise („on arrival“) beantragt werden kann.

Wie ist die Situation in Iran?

Nachdem sich das Land im Kriegszustand befindet und auch hier der Luftraum geschlossen ist, ist die Lage unübersichtlich und zum Teil gefährlich. Deutsche Staatsangehörige sind angehalten, Iran zu verlassen. Die Deutsche Botschaft in Teheran ist aktuell allerdings „krisenbedingt“ für den Besucherverkehr geschlossen, wie die Einrichtung online informiert. Wer sich noch im Land aufhält, wird aufgefordert, sich unbedingt über die Krisenvorsorgeliste zu registrieren.

„Sobald eine Ausreise wieder möglich ist, folgen Sie der unverändert bestehenden Aufforderung des Auswärtigen Amts, das Land so schnell wie möglich zu verlassen“, heißt es weiter. Es müsse jedoch damit gerechnet werden, „dass es auch künftig zu erheblichen Einschränkungen der Ausreisemöglichkeiten auf dem Luft-, Land- und Seeweg kommen kann“.

Deutsche in Iran sollen sich der Botschaft zufolge in den Medien über die aktuelle Lage informieren, den Anweisungen der lokalen Behörden Folge leisten und an einem sicheren Ort wie der Wohnung bleiben. Menschenansammlungen seien zu vermeiden und: „Fotografieren Sie unter keinen Umständen entstandene Schäden der Luftangriffe.“

Reisen in der Region

Das Auswärtige Amt hatte angesichts der Eskalation im Nahen Osten bereits am Freitag von allen nicht notwendigen Reisen in die gesamte Golfregion abgeraten. Die Reisehinweise im Internet für folgende Staaten wurden entsprechend geändert: Vereinigte Arabische Emirate mit dem beliebten Urlaubsort Dubai, Saudi-Arabien, Bahrein, Katar, Kuwait, Oman und Jordanien.

Für ganz Israel wurde eine Reisewarnung ausgesprochen. Das ist eine noch höhere Alarmstufe für Länder, in denen eine Gefahr für Leib und Leben besteht. Auch das bedeutet aber kein Reiseverbot.Für Iran und Jemen gab es schon vor der aktuellen Eskalation der Lage eine Reisewarnung. Dasselbe gilt für Teile Libanons und des Iraks. Für diese beiden Länder rät das Auswärtige Amt auch grundsätzlich von Reisen ab.

Die größte deutsche Fluggesellschaft Lufthansa fliegt aus Sicherheitsgründen bereits seit Anfang Mai nicht mehr nach Israel. Am vergangenen Freitag setzte die Lufthansa Group schließlich auch alle Flüge von und nach Teheran bis auf Weiteres aus.

Mit Material der Nachrichtenagenturen dpa und Reuters