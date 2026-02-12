Heute treffen sich die Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union in einem Wasserschloss in der Nähe von Lüttich. Zu bereden gibt es, wie immer in diesen Zeiten, vieles – im Fokus steht diesmal die Industriepolitik. Es sei klar, dass man auf diesem Feld nicht so weitermachen könne wie bisher, schreibt EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen an die Regierungschefs. Unser Brüssel-Korrespondent Jan Diesteldorf wundert sich: Denn genau das hat sich die EU schon oft vorgenommen, passiert ist bisher nur wenig. Könnte es diesmal doch anders sein? Dieser Frage geht er in seinem Leitartikel nach. Kaum ist der Nahverkehrsstreik vorbei, treten die Piloten und das Kabinenpersonal der Lufthansa in den Ausstand. Am Donnerstag müssen Reisende mit empfindlichen Einschränkungen rechnen. Offiziell geht es den Piloten um die Altersversorgung und die Arbeitsbedingungen, SZ-Redakteur Jens Flottau aber glaubt, dass in Wahrheit andere Gründe hinter dem Streik stecken. Sein Kollege Caspar Busse meint, dass die internen Probleme in diesem Fall nicht auf dem Rücken der Fluggäste ausgetragen werden sollten. In Berlin beginnt an diesem Donnerstag die Berlinale. Aber die teuerste deutsche Kulturveranstaltung hat an Strahlkraft eingebüßt, die großen Regisseure zeigen ihre Filme inzwischen lieber in Cannes oder Venedig. SZ-Filmkritiker David Steinitz beschreibt, wie es dazu kam – und hat auch einen Tipp, was es bräuchte, damit der Glamour wieder zurückkehrt in die Hauptstadt. Wer lieber ins normale Kino geht, als zur Berlinale zu reisen, dem empfiehlt er „Wuthering Heights“, der von diesem Donnerstag an zu sehen ist: ihm zufolge ein „ fast schon unanständig überwältigender Kinofilm “. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag!

EXKLUSIV Schattenflotte: Weltweit mehr als 500 Tanker unter falscher Flagge unterwegs. Um Rohöl und andere Ölprodukte aus Russland, Iran oder Venezuela zu transportieren, die westlichen Sanktionen aber zu umgehen, nutzen Tanker eine alte List: Sie fahren unter falscher Flagge. Eine Recherche von SZ, NDR und WDR zeigt: Das Ausmaß ist größer als bisher angenommen. Zum Artikel

Umstrittenes Vorhaben: Repräsentantenhaus stimmt für strengere Regeln bei US-Wahlen. Im Herbst stehen die wichtigen Kongresswahlen an, auf die die Republikaner schon jetzt versuchen, Einfluss zu nehmen. Ihr Vorschlag, bei der Wählerregistrierung einen Nachweis der US-Staatsbürgerschaft zu verlangen, erhielt im Repräsentantenhaus eine knappe Mehrheit. Zum Liveblog zur US-Politik

„Dawson's Creek“-Star Van Der Beek gestorben. Der 48-jährige US-Schauspieler James Van Der Beek litt an Krebs. Er sei „friedlich“ am Morgen gestorben, teilte seine Familie auf Instagram mit. Van der Beek hinterlässt sechs Kinder. Zum Artikel

DFB-Pokal: FC Bayern steht im Halbfinale. Harry Kane verwandelte einen Foulelfmeter, nur drei Minuten später schoss Teamkollege Luis Díaz das zweite Tor. Nach dem 2:0 gegen RB Leipzig stehen die Bayern zum ersten Mal seit der Triple-Saison 2019/2020 wieder im Halbfinale des DFB-Pokals. Zum Artikel

Rodeln: Deutschland holt Gold und Bronze. Im ersten Doppelsitzer-Wettbewerb der Frauen in der Olympia-Historie gewinnen Dajana Eitberger und Magdalena Matschina Silber. Tobias Wendl und Tobias Arlt erobern Bronze. Zum Artikel

Deutsche Curler unterliegen Kanada. Deutschlands Curling-Männer sind mit einer knappen Niederlage gestartet. Gegen Goldfavorit Kanada verlor das Team um Skip Marc Muskatewitz mit 6:7 – lieferte dabei aber einen starken Kampf. Zum Liveblog zu Olympia

Dossier Digitalwende: Hightech-Agenda auf dem Prüfstand. Deutschland überzeugt in der Forschung, profitiert wirtschaftlich aber zu wenig von Innovationen. Die Expertenkommission Forschung und Innovation mahnt in ihrem Gutachten: Die Hightech‑Agenda weist den richtigen Weg – doch entscheidend ist nun, ob aus Orientierung auch Wirkung entsteht. Auch wichtig: Gesundheitsministerin Nina Warken hat eine Digitalisierungsstrategie vorgelegt. Zum Briefing

Dossier Geoökonomie: Peking zielt bei der MSC auf das Machtvakuum. Kurz vor der Münchner Sicherheitskonferenz ist nur eines sicher: die Unsicherheit über den US-Kurs. China hat seine Chance erkannt – und will sich als berechenbare, stabile Alternative präsentieren. Europa laviert derweil zwischen wirtschaftlicher Abhängigkeit und geopolitischem Misstrauen. Wer entscheidet über die neue Ordnung? Zum Briefing