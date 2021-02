Wie geht es weiter mit dem Nato-Einsatz in Afghanistan? Darüber werden die Verteidigungsminister per Video an diesem Mittwoch und Donnerstag beraten.

In Brüssel gehen die anderen Nato-Mitglieder davon aus, dass die USA erst einmal in Afghanistan bleiben.

Von Matthias Kolb, Brüssel

"Es war großartig, heute mit Jens Stoltenberg zu sprechen, es war mein erster Anruf im neuen Amt", verkündete US-Verteidigungsminister Lloyd Austin am 22. Januar via Twitter. Das kam gut an im Nato-Hauptquartier in Brüssel. Viele Diplomaten und Offiziere dort atmeten auf. Vier Jahre lang hatten sie von der Mittagszeit an unruhig auf ihre Smartphones gestarrt: Würde der nun erwachte US-Präsident wieder ein Lob für den russischen Autokraten Wladimir Putin twittern, würde Donald Trump Verbündete wie Deutschland auffordern, endlich ihre "Rechnungen zu begleichen"?

Eigentlich hatte man das Nato-Treffen der Verteidigungsminister, das an diesem Mittwoch beginnt, als Präsenzveranstaltung organisieren wollen. Der neue Pentagon-Chef sollte Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) und die anderen Minister und Ministerinnen persönlich kennenlernen. Das hat das Coronavirus verhindert. Doch ist es nicht nur deshalb misslich. Eine weitere Frage brennt allen unter den Nägeln: Sie wollen wissen, wie sich die USA künftig in Afghanistan engagieren werden.

Um die Chancen für seine Wiederwahl zu erhöhen, hatte Trump im Februar 2020 ein Abkommen mit den islamistischen Taliban schließen lassen, das den Abzug aller ausländischen Soldaten zum 1. Mai 2021 vorsieht. Zurzeit sind in Afghanistan 1100 Bundeswehr-Soldaten stationiert, die Zahl der US-Soldaten ist im Januar auf 2500 gesunken. Die Washingtoner Entscheidungen haben direkte Auswirkungen auf die Nato-Mission "Resolute Support", deren Zukunft ebenso Thema sein wird wie die Ausbildungsmission im Irak.

Generalsekretär Stoltenberg wollte in seiner Pressekonferenz den Beratungen nicht vorgreifen, aber Diplomaten gehen davon aus, dass ein Ende der Nato-Ausbildungs- und Beratungsmission nicht beschlossen wird. Dies dürfte eine Verlängerung um einige Monate bedeuten. Die USA, deren weltweit unangefochtene Militärdominanz das Rückgrat der Nato bildet, sollen Zeit haben, nach Bidens Sieg ihre Strategie zu prüfen. Andererseits gibt sich Stoltenberg seit Monaten überzeugt, dass ein übereilter Abzug die "bedeutsamen Fortschritte" gefährden würde. Kein Nato-Mitglied wolle "länger als nötig" bleiben, aber es gelte: "Wir werden nicht abziehen, bevor die Zeit reif ist."

Stoltenberg wirft den Taliban vor, sich nicht an die Abmachungen zu halten

Stoltenberg hatte die Taliban am Montag als unzuverlässig kritisiert und sie an ihre Versprechen erinnert: "Sie müssen die Gewalt reduzieren, aufrichtig verhandeln und ihre Verbindungen zu Terrorgruppen einstellen." Am Dienstag forderte wiederum Taliban-Vizechef Mullah Abdul Ghani Baradar von den USA die Einhaltung ihres gemeinsamen Abkommens.

Zurzeit spricht viel dafür, dass sich auch die Nato-Außenminister Ende März mit Afghanistan beschäftigen werden. Sie werden die Diskussion der Verteidigungsminister über den Nato-Reformprozess fortsetzen, der häufigere Treffen sowie mehr politische Diskussionen ermöglichen soll. Auch das strategische Konzept soll aktualisiert werden. Als sicher gilt in Brüssel, dass sich trotz eines freundlicheren Tons an vielen US-Prioritäten nichts ändern wird: Lloyd Austin wird einen stärkeren Fokus auf China sowie höhere Verteidigungsausgaben fordern. Hier nannte Stoltenberg Zahlen: Prognosen zufolge werden Kanada und die Europäer das siebte Jahr nacheinander mehr Geld in ihre Armeen stecken. 190 Milliarden Dollar betrage das Plus, so Stoltenberg. Allerdings erfüllen nur neun der 30 Bündnispartner momentan das selbstgesteckte Ziel, zwei Prozent der Wirtschaftsleistung für Verteidigung auszugeben.