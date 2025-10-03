Auslandskorrespondent zu sein ist und bleibt die schönste Form des Journalisten-Daseins. Statt in steril, aber pflegeleicht eingerichteten Büros in irgendwelchen Glastürmen herumzuhocken und sich in den Konferenzen zu langweilen (so zumindest stellt man sich den Redaktionsalltag als Korrespondent vor), besteht die Tätigkeit im mehrjährigen Studium generale eines selbst gewählten Landes, vor Ort und fern der Zentralredaktion. Mit den täglichen kleinen Alltagsabenteuern, die einer nur in der Fremde erlebt.
Ob in Russland, in Ägypten oder sonst wo auf der Welt – Sitten, Bürokratie, Sprachen sind erst mal fremd, wenn man als Korrespondent in ein anderes Land geht. Vieles ist nur möglich dank Helfern, die in den Geschichten aber niemals vorkommen.
Von Tomas Avenarius, Berlin
Syrien:Wird hier gerade das Fundament für Syriens Zerfall gelegt?
Nicht mal ein Jahr ist es her, dass die Syrer das Ende Assads feierten. Aber seit Wochen sind da diese Videos von Demütigungen, Hinrichtungen, Drusen gegen Beduinen. Es ist eine Instabilität, die vor allem einem nützt: Israel.
