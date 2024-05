Zum Jahresende 2023 sind in Deutschland 3,17 Millionen Menschen als Schutzsuchende im Ausländerzentralregister erfasst gewesen. Die Zahl der registrierten Geflüchteten stieg im Vergleich zum Vorjahr um etwa 95 000 (drei Prozent), wie das Statistische Bundesamt mitteilte. Als Schutzsuchende gelten Ausländerinnen und Ausländer, die sich unter Berufung auf völkerrechtliche, humanitäre oder politische Gründe in Deutschland aufhalten. Die meisten Schutzsuchenden waren Ukrainer (977 000; minus drei Prozent). Es folgten syrische (712 000; plus 6 Prozent), afghanische (323 000; plus 13 Prozent), irakische (200 000; minus 5 Prozent) und türkische (152 000; plus 51 Prozent) Staatsangehörige. Der Anteil der Frauen und Mädchen unter den anerkannten Schutzsuchenden lag Ende 2023 bei 49 Prozent.