Wiesbaden (dpa/lhe) - Die schwarz-grüne Landesregierung will die politische Beteiligung von Ausländern in Hessens Kommunen auf neue Füße stellen. Wie die innenpolitische Sprecherin der Grünen-Landtagsfraktion, Eva Goldbach, am Mittwoch in Wiesbaden erklärte, wird es künftig in allen Gemeinden mit mehr als 1000 ausländischen Einwohnern zwingend eine Vertretung geben. "Entweder wie bisher durch einen gewählten Ausländerbeirat oder neu durch eine beim Gemeindevorstand angesiedelte Integrationskommission." Ein entsprechender Gesetzentwurf soll kommende Woche in den Landtag eingebracht werden.

Die Reform sei nötig, da die Beteiligung an Ausländerbeiratswahlen in den vergangenen Jahrzehnten kontinuierlich auf zuletzt sechs Prozent zurückgegangen sei, erläuterte Goldbach. Außerdem habe in jeder dritten Gemeinde, die zur Organisation solcher Beiratswahlen verpflichtet ist, mangels Wahlvorschlägen kein Gremium gebildet werden können.

Die Pläne stoßen beim Landesausländerbeirat (agah) auf heftige Kritik. Es sei zu befürchten, dass viele Kommunen den organisatorischen Aufwand einer Wahl scheuen und eine Kommission einrichten, sagte agah-Koordinator Stefan Zelder. Die Mitglieder dieser Kommission seien nicht demokratisch legitimiert.