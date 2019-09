Erfurt (dpa/th) - Der Dachverband der kommunalen Integrationsbeiräte will ein kommunales Wahlrecht für dauerhaft in Deutschland lebende Ausländer. In mehr als der Hälfte der EU-Länder sei das bereits Praxis, sagte der Vorsitzende des Bundeszuwanderungs- und Integrationsrates (BZI), Lajos Fischer, am Samstag anlässlich einer Fachtagung seiner Organisation in Erfurt. Das kommunale Wahlrecht sollte für Menschen mit Migrationshintergrund gelten, die sich länger als drei Jahre in Deutschland aufhalten. Sie sollten die gleichen Rechte bekommen wie EU-Bürger. Für die Einführung eines solchen kommunalen Wahlrechts müsste das Grundgesetz geändert werden.