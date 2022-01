Das Internationale Auschwitz Komitee hat die österreichische Auschwitz-Überlebende Gertrude Pressburger gewürdigt, die am Silvestertag im Alter von 94 Jahren gestorben ist. "Nicht nur in Österreich hat sie viele junge Menschen durch die Klarheit und Eindringlichkeit ihrer Botschaft berührt und motiviert, sich antisemitischem und populistischem Hass entgegenzustellen", sagte der Exekutiv-Vizepräsident des Komitees, Christoph Heubner, in Berlin. Das Auschwitz-Komitee erinnerte daran, wie sich Gertrude Pressburger 2016 im Verlauf der österreichischen Präsidentschaftswahlen und unter dem Eindruck der FPÖ-Wahlkampagne entschlossen hatte, ihre Erfahrungen mit der Zerstörung der Demokratie in Österreich und antisemitischen Demütigungen öffentlich zu machen.