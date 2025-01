80 Jahre Befreiung des KZs:„Auschwitz ist viel näher, als es scheint“

Interview: Christof Münger

Piotr Cywiński hat nicht viel Zeit in diesen Tagen. Am 27. Januar 2025 ist es 80 Jahre her, dass die Rote Armee Auschwitz befreite. Im ehemaligen deutschen Konzentrations- und Vernichtungslager wurden 1,3 Millionen Menschen ermordet, fast eine Million waren Juden. Auschwitz war das Zentrum des Holocaust.