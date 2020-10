Erneut sind 18 unbegleitete minderjährige Flüchtlinge sowie 48 Asylberechtigte aus Griechenland in Deutschland eingetroffen. Sie landeten am Donnerstag auf dem Flughafen in Hannover, wie das niedersächsische Innenministerium mitteilte. Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius (SPD) sagte, er freue sich, dass die Menschen "aus ihrer prekären, menschenunwürdigen Lage" herausgeholt werden konnten. Die Bundesregierung hatte in Abstimmung mit den Bundesländern, weiteren europäischen Staaten und internationalen Organisationen im Frühjahr beschlossen, 150 Jungen und Mädchen nach Deutschland zu holen, die ohne ihre Eltern in den Lagern auf den griechischen Inseln gestrandet sind. Zudem sollten 243 kranke Kinder einschließlich ihrer Kernfamilien aus Griechenland nach Deutschland kommen dürfen. In einem dritten Schritt sollten 1553 Menschen aufgenommen werden, deren Asylverfahren wie im Falle der jetzt eingeflogenen 48 Flüchtlinge, bereits abgeschlossen ist. Sie erhalten unmittelbar eine Aufenthaltserlaubnis. Insgesamt wurden in diesem Jahr bisher bereits knapp 1100 Flüchtlinge per Flugzeug von Griechenland nach Deutschland gebracht.