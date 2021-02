Solidaritätsdemonstranten in Bangkok protestieren gegen den Hausarrest von Aung San Suu Kyi in Myanmar. Thailands Rolle bei dem Coup ist zwiespältig.

Interview von Arne Perras

Ko Arkar Myo Htet, 33, hat mehrere Jahren an der Seite von Aung San Suu Kyi gearbeitet. Er war Manager der von ihr gegründeten Stiftung, die Bildung und Gesundheit fördert. Im November wurde Arkar für die Partei National League for Democracy (NLD) ins Oberhaus gewählt. Was Arkar über das Schicksal der Wahlsiegerin unter Hausarrest weiß, was er von den US-Sanktionen hält und wie es ihm gelingt, sich dem Zugriff der Armee zu entziehen, erklärt er über einen digitalen Kanal, den das Militär nicht stummschalten konnte.