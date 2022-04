Aufruf an G-7-Länder

Betroffene von sexualisierter Gewalt haben die G-7-Länder dazu aufgerufen, einen Fonds von mindestens zehn Milliarden Euro aufzulegen. Damit solle Missbrauchsopfern weltweit geholfen werden, sagte der Interimskoordinator der weltweiten Initiative "Brave Movement", Paul Zeitz, in Berlin. Besonders unterstützt werden sollten dadurch Betroffene, die in ärmeren Ländern wohnen. Deutschland müsse unter der G-7-Präsidentschaft eine Führungsrolle einnehmen. Der G-7-Gipfel findet vom 26. bis zum 28. April in Schloss Elmau statt.