Es klingt wie der Plot aus einem James-Bond-Film, ist aber das Ergebnis einer Recherche, die ein Team von Süddeutscher Zeitung , WDR und NDR Monate beschäftigt hat und die wir heute veröffentlichen. Geheimdienste fürchten, dass Russland kurz vor einer atomaren Aufrüstung im All steht, noch in diesem Jahr könnte es dazu kommen. Demnach planen die Russen, einen mit nuklearem Sprengkopf bestückten Satelliten ins All zu schießen. Und, auch das zeigen die Recherchen: Deutschland ist darauf bislang schlecht vorbereitet. Denn würde ein nuklearer Sprengkopf tatsächlich im niedrigen Erdorbit explodieren, hätte das gravierende Folgen für das Leben auf der Erde.

Auch wenn es abseits der allgemeinen Aufmerksamkeit stattfindet: Der Weltraum wird seit Jahren immer mehr zum Schauplatz eigentlich irdischer Kriege. Bis ins Jahr 2012 umkreisten noch etwa 1000 Satelliten jedes Jahr die Erde, inzwischen sind es 16 000; immer mehr davon dienen militärischen Zwecken. Ben Heubl und Mauritius Much beschreiben kenntnisreich und detailliert das Wettrüsten im All.

Zurück auf der Erde möchte ich Ihnen noch einen Text unseres US-Korrespondenten Boris Herrmann ans Herz legen. Er ist in den Bundesstaat Mississippi geflogen, als dort nach langem Auszählen klar wurde, dass bei den Midterms tatsächlich ein Demokrat den Senatssitz erobern konnte. Scott Coloms Wahl ist nicht nur deshalb historisch, weil Mississippi seit Jahrzehnten republikanische Senatoren gewählt hat, sondern auch, weil Colom Afroamerikaner ist. Warum er gewählt wurde in einem Bundesstaat, in dem noch vor wenigen Jahrzehnten weiße Amerikaner schwarze Amerikaner ermordeten, damit diese ihr Wahlrecht nicht wahrnehmen können, und was Coloms Vater darüber denkt, das erzählt diese Reportage.

Was heute wichtig ist

Klimagipfel endet ohne entscheidenden Beschluss. Bis Sonntag verhandeln die Staaten in Antalya, aber eine gemeinsame Linie finden sie nicht. Am Ende stellen sich die Europäer gegen eine Erklärung, in der noch nicht einmal die Wurzel des Klimaproblems erwähnt wird. Zum Artikel

EXKLUSIV: Geheimdienste fürchten: Russland vor atomarer Aufrüstung im All. Innerhalb der Nato kursiert ein Szenario, wonach die Stationierung einer Nuklearwaffe im Orbit unmittelbar bevorsteht. Es wäre der Höhepunkt eines Wettrüstens im Weltall – und Deutschland ist schlecht vorbereitet. Zum Artikel

US-Demokraten erringen im Repräsentantenhaus größte Mehrheit seit Jahrzehnten. Von Januar an werden mindestens 258 Demokraten in der Kongresskammer sitzen – und Präsident Trump das Regieren erschweren. In vier Wahlkreisen stehen die Ergebnisse noch aus. Zum Newsblog zur US-Politik

Protest gegen Schließung oppositioneller Medien in der Türkei. In Istanbul gehen zahlreiche Menschen auf die Straße, um gegen den Druck auf regierungskritischen Journalismus zu demonstrieren. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen:

Die Fachbriefings von SZ Dossier

Dossier Digitalwende: Was über KI in Krankenhäusern bekannt ist. KI-Werkzeuge kommen laut einer Studie oft als Teil bestehender Verträge in Krankenhäuser, etwa wenn Radiologiegeräte ein Update bekommen. Demnach ist auch die Nutzung sogenannter Schatten-KI weit verbreitet. Außerdem wichtig: Bislang wurden sechs Verfahren gegen Rechenzentrumsbetreiber eingeleitet, weil diese ihrer Informationspflicht nicht nachgekommen sind. Zum Briefing

Dossier Geoökonomie: Resilienz: BDI nimmt Kanzleramt in die Pflicht. Deutschland streitet seit Jahren darüber, wie sich wirtschaftliche Abhängigkeiten verringern lassen – ohne dass ein tragfähiger Plan sichtbar geworden ist. Der BDI will das nun ändern: Mit einem Resilienzgesetz soll der Bundestag festlegen, welche Risiken die Regierung angehen muss. Das Kanzleramt soll die Umsetzung zentral steuern. Zum Briefing