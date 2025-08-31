Für Christoph Butterwegge ist jene Kabinettsentscheidung endgültig ein Wendepunkt. Nun kommt auch noch ein neuer Wehrdienst, für den Professor aus Köln ist es ohnehin nur die Vorstufe zur Rückkehr der Wehrpflicht. Daher hat sich der Armutsforscher, der 2017 für die Linkspartei für das Amt des Bundespräsidenten kandidiert hat, entschlossen, erstmals seit 40 Jahren wieder eine Rede zur Friedenspolitik zu halten, am 7. September beim Marburger Friedensforum. Der geplante Titel: „Herausforderungen der Friedensbewegung angesichts des Versagens der Bundesregierung“.
Neuer Wehrdienst„Als wäre der Soldatenberuf das einzig Sinnvolle“
Lesezeit: 3 Min.
- Die Friedensbewegung kritisiert den neuen Wehrdienst und befürchtet eine Rückkehr zur Wehrpflicht, falls die Zielzahlen nicht erreicht werden.
- Christoph Butterwegge, ehemaliger Linken-Bundespräsidentschaftskandidat, hält die Begründungen für mehr Rüstung und Abschreckung wegen Russland für falsch.
- Die Deutsche Friedensgesellschaft verzeichnet stark gestiegene Nachfrage nach Beratungen zur Kriegsdienstverweigerung und wirbt gezielt jüngere Mitglieder an.
Von der Redaktion überprüft
Dieser Text wurde mit der Unterstützung einer generativen künstlichen Intelligenz erstellt. Lesen Sie mehr über unseren Umgang mit KI.
Fanden Sie diese Zusammenfassung hilfreich?Mehr Feedback geben
Die Friedensbewegung stemmt sich gegen Aufrüstung und den neuen Wehrdienst. Mittendrin ein früherer Kandidat für das Amt des Bundespräsidenten. Beratungen zur Verweigerung haben Zulauf.
Von Georg Ismar, Berlin
Junge Menschen zur Wehrdienst-Debatte:„Unser Land verteidigt sich nicht von alleine“
Die Bundeswehr braucht dringend mehr Personal, junge Deutsche sollen deshalb wieder verpflichtend gemustert werden. Wie stehen sie zum Wehrdienst und würden sie im Ernstfall zur Waffe greifen?
Lesen Sie mehr zum Thema