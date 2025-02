Die Bundesregierung sieht sich in der Pflicht, Aufnahmezusagen für gefährdete Afghaninnen und Afghanen auch weiter einzuhalten. Das sagte ein Sprecher des Innenministeriums mit Blick auf einen Charterflug, an dessen Bord am Dienstag 155 Menschen aus Afghanistan nach Deutschland gekommen waren. Zusagen, die verbindlich erteilt worden sind, müssten eingehalten werden, sagte er und ergänzte, dass die Bundesregierung keine neuen Zusagen mehr erteile. Eine neue Bundesregierung müsse entscheiden, wie es mit humanitären Aufnahmen gefährdeter Afghaninnen und Afghanen weitergehe. Die Union will die Aufnahmen beenden. Eine Sprecherin des Auswärtigen Amts erläuterte, dass seit der Machtübernahme der Taliban etwa 48 000 Aufnahmezusagen für Menschen aus Afghanistan erteilt wurden. 35 800 Menschen seien nach einer Sicherheitsprüfung eingereist. 3000 Menschen mit Aufnahmezusage befänden sich aktuell noch im Verfahren.