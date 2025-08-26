Die Bundesregierung will nun offenbar doch Afghaninnen und Afghanen mit Aufnahmezusagen für Deutschland die Einreise aus Pakistan ermöglichen. Laut Berichten der Welt und der ARD sollen in den kommenden Tagen Familien einreisen dürfen. Wie viele Personen es sein werden, sei aber unklar. Bundesinnenministerium und Auswärtiges Amt bestätigten die Berichte am Dienstag zunächst noch nicht. Rund 2000 Afghaninnen und Afghanen, die wegen ihrer Gefährdung unter dem Regime der Taliban eine Aufnahmezusage aus Deutschland erhalten haben, droht die Abschiebung aus Pakistan zurück nach Afghanistan. In Pakistan warten die Menschen auf ein Visum für Deutschland, für das unter anderem eine umfangreiche Sicherheitsüberprüfung erforderlich ist. Mehr als 200 Afghaninnen und Afghanen mit Zusagen aus Deutschland sind in der vergangenen Woche bereits in ihr Herkunftsland abgeschoben worden. In mehreren Fällen gibt es inzwischen bereits Gerichtsbeschlüsse, die die Bundesregierung verpflichten, die Menschen aufzunehmen.