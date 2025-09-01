Vor vier Jahren haben die Taliban die Macht in Afghanistan übernommen. Hunderten von ihnen hatte die Bundesrepublik ein Schutzversprechen gegeben. Doch noch immer sitzen etwa 2300 Menschen trotz Aufnahmezusage in Pakistan fest und dürfen nicht nach Deutschland einreisen. Einige wurden sogar zurück nach Afghanistan abgeschoben. Jetzt sind einige wenige in Hannover gelandet.

Doch viele weitere warten noch darauf, dass die Bundesregierung ihr Versprechen erfüllt. „Die haben ihr Leben riskiert für einen Auftrag aus Deutschland und haben einen schlechteren Status“, sagt Constanze von Bullion aus der Parlamentsredaktion der SZ in Berlin.

Weitere Nachrichten: Erdbeben in Afghanistan; Bärbel Bas nennt Debatte um Sozialstaat Blödsinn.

