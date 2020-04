Die katholischen Bischöfe verpflichtet sich auf Standards zur Aufarbeitung sexuellen Missbrauchs an Kindern in der Kirche. Die Kommissionen sollen transparent und unabhängig ermitteln - unter Mitwirkung von Betroffenen.

Als erste Institution in Deutschland will die katholische Kirche eine Vereinbarung mit dem Missbrauchsbeauftragten der Bundesregierung zur Aufarbeitung von sexuellem Missbrauch beschließen. Die Bischöfe wollten die Erklärung dem Vernehmen nach am Montag in einer Videokonferenz der Ortsbischöfe unter Vorsitz des Limburger Bischofs Georg Bätzing beraten.

Auf Eckpunkte hatten sich der Missbrauchsbeauftragte Johannes-Wilhelm Rörig und der Trierer Bischof Stephan Ackermann bereits im vergangenen November verständigt. Demnach soll die Aufarbeitung in den katholischen Bistümern transparent und nach einheitlichen Kriterien erfolgen. Auch sollen unabhängige Experten und Betroffene an dem Prozess teilnehmen. Ackermann ist Missbrauchsbeauftragter der Deutschen Bischofskonferenz.

Die Aufarbeitung befasst sich auch mit jenen Fällen, die infolge von Verjährung oder Versterben der Beteiligten nicht mehr strafrechtlich verfolgt werden können. Die Bischöfe wollen sich zur Einhaltung von Standards und Kriterien bei der Aufarbeitung und zur Errichtung dafür notwendiger "Aufarbeitungskommissionen" verpflichten. Diese sollen nicht nur Missbrauchstaten erfassen, sondern auch herausarbeiten, wie die Verantwortlichen in den Bistümern und Orden mit den Opfern und den Tätern umgegangen sind. Auch sollen die Strukturen benannt werden, die sexuellen Missbrauch von Minderjährigen durch Geistliche und Kirchenangestellte ermöglicht oder begünstigt haben.