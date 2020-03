Seit dem Tag des Schlaganfalls hat sich vieles geändert im Leben von Marie Stolze. Vor allem ist es die Nähe zu ihrer Mutter. So klar auch die Gedanken sind, so wenig kann ihre Mutter noch ihren Körper benutzen. Morgens muss Stolze sie aus dem Bett hieven. Ohne diese tägliche Umarmung müsste sie liegen bleiben, würde endgültig zum bettlägerigen Pflegefall, mit gerade einmal 66 Jahren. Doch in einer Zeit, in der das Coronavirus gerade ältere Menschen bedroht, in der die Bundesregierung rät, sich voneinander fern zu halten, bekommt diese Nähe einen bitteren Beigeschmack. "Ich bin halt so hin und her gerissen", sagt Marie Stolze, die eigentlich anders heißt, und meint sich selbst, aber auch alle anderen. "Wegen der Kontakte" wäre es gerade besser, niemand würde ihre Mutter im gemeinsamen Haus im Harz besuchen, nicht die Ergotherapeuten, nicht die Enkelkinder. Doch wenn sie jetzt auf ihre Übungen verzichtet, hat das gravierende Folgen für den Körper - und "soziale Isolation", wie Stolze es nennt, schmerzt die Seele. Ihr Schutz vor Corona? Sie desinfiziere sich die Hände, sagt sie.

Am Donnerstag hatte sich Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) an die Pflegekräfte des Landes gewandt. "Sie sind diejenigen, auf die wir uns alle verlassen", sagte er, um dann eine Liste von bürokratischen Neuregelungen vorzutragen: weniger Papierkram in den Heimen, Extrageld für Pflegedienste im Coronastress. Doch der überwiegende Teil der Pflegebedürftigen in Deutschland lebt nicht im Altenheim, sondern zuhause. Es sind die Familien, meist die Ehefrauen und Töchter, die sich um die alten Menschen kümmern - und außerdem Hunderttausende Betreuerinnen, die Tag und Nacht in den Haushalten leben, viele von ihnen aus Polen. Sie alle stellt die Coronakrise jetzt vor besonders große Probleme.

Der Ambulante Hauspflege Dienst im niedersächsischen Jesteburg kümmert sich normalerweise um 850 Menschen, doch im Moment haben einige Mitarbeiter neue Aufgaben. Sie nähen Mundschutzmasken aus Baumwolle, sagt Inhaber Ole Bernatzki, weil medizinisches Material überall knapp ist. Sie kümmern sich um die Kinder, die nicht in die staatliche Notbetreuung dürfen, oder telefonieren Behörden ab. Während Bernatzki einerseits viel mehr Pflegerinnen braucht, damit sie sich bei den Touren von Haus zu Haus abwechseln können, um sich nicht gegenseitig anzustecken, bestellen andererseits viele Familien jetzt den Pflegedienst ab: "Warum schützen Sie sich nicht?", fragen sie Bernatzkis Mitarbeiter. Er kann ihre Sorgen verstehen. Doch wenn sich die Angehörigen nun nach ihrem Supermarkteinkauf oder dem Abendessen mit den Kindern selbst um die Alten kümmern, glaubt er, sei die Ansteckungsgefahr nicht geringer.

Wer kümmert sich um Alte, die ganz allein sind? „Wir stellen uns auf viel ehrenamtliche Arbeit ein", sagt der Chef eines Hauspflegedienstes.

Besonders schwierig sei die Situation jetzt aber für die Menschen, die keine Familie haben, die sich um sie sorgt. Bernatzki betreibt auch eine Tagespflegeeinrichtung, die wegen Corona schließen musste. Viele der Menschen, um die sich dieses Haus sonst kümmert, "kommen ohne Frühstück", sagt er. Sie können sich einen Betreuer, der sie ähnlich wie die Einrichtung tagsüber zuhause versorgt, gar nicht leisten. "Wir stellen uns auf viel ehrenamtliche Arbeit ein", sagt Bernatzki. So geht es auch Andreas Kern, der ebenfalls seine Tagespflege in Herzberg schließen musste. "Da haben sich Dramen abgespielt, es flossen Tränen, bei den Kunden, den Mitarbeitern und ehrlich gesagt auch bei mir", sagt er. Einige der älteren Menschen müssten nun ins Heim. Auch bei seinen Pflegern, die alte Menschen zuhause betreuen, würden Desinfektionsmittel, Handschuhe, Mundschutz knapp: "Die letzte Lieferung hat mir irgendjemand komplett aus der Einrichtung geklaut", sagt er. "Das, was wir hier erleben, hätte ich mir nie vorstellen können".

Beim Geschäftsführer von Promedica24, Peter Blassnigg, steht unterdessen das Telefon nicht mehr still. Blassniggs Unternehmen vermittelt polnische Betreuerinnen an hilfsbedürftige Menschen in Deutschland. In Stettin bekommen "die Damen", wie Blassnigg sie nennt, zunächst einen Crashkurs Seniorenrettung, bei dem sie lebensgroßen Puppen im Rhythmus des Bee Gees-Hits "Stayin' Alive" auf die Plastikbrust drücken müssen. Dann bringen sie die firmeneigenen Minibusse über die Grenze. Seit einer Woche, sagt Blassnigg, stehe man nun an der polnischen Grenze im Stau.

Justyna Oblacewicz, die beim Deutschen Gewerkschaftsbund die überwiegend polnischen Frauen berät, die in der sogenannten 24-Stunden-Pflege arbeiten, geht davon aus, dass sich im Augenblick 600 000 von ihnen um alte Menschen kümmern. Ihr Geschäft beruht auf einem ständigen Wechsel zwischen ihrem Einsatzort und ihrer Heimat. Doch viele derjenigen, die zurzeit noch in Polen sind, seien durch die Grenzschließung und das Virus "sehr verunsichert", sagt Oblacewicz: "Viele von ihnen sind deshalb zurückhaltend, jetzt nach Deutschland aufzubrechen. Sie bleiben lieber bei ihrer Familie in Polen. Das ganze System der 24-Stunden-Betreuung läuft deshalb Gefahr, dass es nicht mehr funktioniert und die Betreuung nicht gewährleistet werden kann."

Eugen Brysch, Stiftung Patientenschutz: "Wenn die alten Menschen zu Hause oder im Heim von dem Virus betroffen wären, dann hätte die Notfallversorgung im Krankenhaus erst ein richtig großes Problem."

Familien, die eine Großmutter oder einen Großvater in der Obhut einer polnischen Helferin haben, wenden sich dann zusätzlich an die Pflegedienste. Dabei spricht Gesundheitsminister Spahn schon jetzt von einem "doppelten Stress", dem die zumeist weiblichen Pflegerinnen ausgesetzt sind: Durch die bundesweite Schließung der Kindergärten und Schulen müssen sie jetzt neben dem Beruf auch noch die Betreuung der eigenen Kinder organisieren. Die Notbetreuung durch den Staat, das haben Ärzte und Pfleger in dieser Woche festgestellt, greift oft nicht. Schließlich gilt sie nur dann, wenn beide Eltern im Gesundheitswesen arbeiten. Doch diese Kombination ist eher die Ausnahme als die Regel, und wer pflegt, trägt meist den kleineren Teil zum Familieneinkommen bei. Das heißt, die meisten Pflegerinnen können es sich nicht leisten, die Kinder einfach dem Partner zu überlassen, so wie es die Landesregierungen vorschlagen.

Die Krise legt nun offen, wie die Versorgung vieler Menschen schon lange auf den Schultern von Betreuerinnen liegt, die unter prekären Arbeitsbedingungen in den Haushalten leben. Auch die Pfleger "tragen nun die Last für die Versäumnisse der vergangenen Jahre", sagt die Sozialwissenschaftlerin Gabriele Winker: "Aus Solidarität mit den erkrankten Menschen sind sie jetzt schon am Rand ihrer Kräfte tätig." Sie hofft, dass künftig "viel mehr Menschen als bisher bewusst ist, was für ein gutes Leben wirklich nötig ist: Gesundheit, Pflege, Bildung und Erziehung, das sind entscheidende ökonomische Bereiche", sagt sie.