Am Rande der jemenitischen Hafenstadt Hodeidah versucht der Familienvater Ahmed Ghaleb, sich und seine sechs Kinder am Leben zu erhalten. Vier Jahre ist es her, dass sich die von Saudi-Arabien geführte Militärkoalition in den Jemen-Krieg eingeschaltet hat.