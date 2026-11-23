Westliche Geheimdienste und Militärs gehen derzeit wohl davon aus, dass Russland noch in diesem Jahr einen Satelliten mit einem atomaren Sprengkopf im All stationieren will. Entsprechende Meldungen kursieren nach Recherchen von Süddeutscher Zeitung, NDR und WDR unter einigen Nato-Staaten, auch Bundeswehr und Bundesregierung sind demnach informiert.

Der Satellit mit der Bezeichnung Sputnik-S soll den Recherchen zufolge seit Jahren im Großraum Moskau lagern. Der US-Militärgeheimdienst DIA hatte im Oktober davor gewarnt, dass Russland einen Satelliten für den Transport einer Nuklearwaffe entwickle. Eine Umsetzung dieser Pläne wäre ein Verstoß gegen den Weltraumvertrag von 1967, der die Stationierung von Massenvernichtungswaffen in der Erdumlaufbahn verbietet.

Das Präsidialamt in Moskau und die russische Botschaft in Deutschland wies die Darstellung zurück. Aber was wenn doch? Das erklärt Mauritius Much aus dem SZ-Investigativteam. Er sagt: Das wäre die höchste Eskalation einer immer weiter fortschreitenden Militarisierung des Weltraums.

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Zum Weiterlesen:

Einen Text, der die Recherche zu einer russischen Atombombe im All mit Grafiken aufbereitet hat, gibt es hier zu lesen.

Einen Kommentar, wie Deutschland und die Nato jetzt reagieren sollten, findet sich hier.

Der Text zum Trump-Imitator neben dem kanadischen Premier Mark Carney ist hier zu finden.

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Moderation, Redaktion: Johannes Korsche

Redaktion: Lars Langenau

Produktion: Julius Zimmer

Zitiertes und zusätzliches Audiomaterial über CNN.

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