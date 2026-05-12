Im Zoo in Atlanta, Georgia, soll bald ein Panda-Pärchen ankommen: Ping Ping und Fu Shuang. Das hat die chinesische Führung Ende April angekündigt. Sie verleiht ihre Pandas mit einem bestimmten Interesse: US-Präsident DonaldTrump soll gute Laune haben, wenn er an diesem Mittwoch zu Besuch nach Peking kommt.

Bei dem Treffen wird es unter anderem um die Handelsbeziehungen der beiden Großmächte gehen. Denn im Zollstreit gibt es bisher keine Einigung, sondern lediglich eine Pause. Weitere Themen werden der Iran-Krieg und Taiwan sein.

Was will Trump erreichen und was sind Xi Jinpings Ziele? Darüber spricht in dieser Folge von „Auf den Punkt“ SZ-China-Korrespondent Gregor Scheu.

Weitere Nachrichten: Merz beim DGB-Kongress ausgebuht; britischer Premier Starmer will im Amt bleiben.

Zum Weiterhören:

Hier geht es zur Podcast-Serie „China und wir“ mit Gregor Scheu und Lea Sahay.

Moderation, Redaktion: Nadja Schlüter

Redaktion: Philipp Saul

Produktion: Julius Zimmer

Zitiertes und zusätzliches Audiomaterial über The National Desk – TND (Facebook).

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