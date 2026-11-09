Immer wieder ist Bundeskanzler Friedrich Merz in den vergangenen Wochen auf die bayerische Landtagspräsidentin Ilse Aigner als mögliche neue Bundespräsidentin angesprochen worden. Die beiden sind privat seit Jahren befreundet, er hat ein Ferienhaus in ihrem Wahlkreis und sie haben einen gemeinsamen Freundeskreis.

Und trotzdem tat sich Merz lange schwer damit, Aigner zu unterstützen. CSU-Chef Markus Söder war ja schon im April vorgeprescht und hatte seitdem immer wieder für Aigner geworben. Aber Merz hielt sich lange zurück und betonte, dass die CDU – und nicht Söders CSU – das Vorschlagsrecht habe, wer Nachfolgerin oder Nachfolger von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier werden soll.

Aber dann hat sich Merz doch noch hinter Aigner gestellt und sie am Montag dem CDU-Parteivorstand vorgeschlagen. Ilse Aigner sei eine Frau aus dem Volk, sagt Katja Auer aus dem Bayern-Ressort in dieser Folge des SZ-Nachrichtenpodcasts „Auf den Punkt“. Sie könnte die richtige Bundespräsidentin für diese Zeit sein.

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Zum Weiterlesen:

Hier hat Katja Auer ein Porträt über Ilse Aigner geschrieben.

Hier findet Ihr den Text über die Bedeutung von Radio Luxemburg für die DDR.

Moderation, Redaktion: Philipp Saul

Redaktion: Johannes Korsche, Sarah Neu

Produktion: Carlo Sarsky Lankheit

Zitiertes und zusätzliches Audiomaterial über Phoenix.

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