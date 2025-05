Am Mittwoch sind fünf Jugendliche festgenommen worden, weil sie Teil einer rechtsextremen Terrorgruppe sein sollen. Sie wollten, so der Vorwurf, das demokratische System stürzen, mit Angriffen auf Linke und Migranten. Als sie vor etwa einem Jahr die mutmaßliche Terrorgruppe „Letzte Verteidigungswelle“ gegründet haben, waren sie alle noch Teenager. Der jüngste Beschuldigte, der gerade in Untersuchungshaft sitzt, ist erst 14 Jahre alt. Was wissen wir über die Gruppe und ihre Pläne? Und woran liegt es, dass immer häufiger junge, rechtsextreme Terrorgruppen auffliegen?