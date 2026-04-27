Pauken, Trompeten, 21 Kanonenschüsse und eine kleine Militärparade stehen an diesem Montag in Washington auf dem Programm, dazu ein paar Tausend geladene Gäste auf einer Gartenparty. US-Präsident Donald Trump empfängt den britischen König Charles im Weißen Haus, im Juli feiern die USA 250 Jahre Unabhängigkeit von der Monarchie. Das wäre auch unter normalen Umständen aus einer Vielzahl von Gründen ein aufsehenerregendes Event , doch die Umstände sind nicht normal.

Am Samstagabend kam es in der US-Hauptstadt zu einem Anschlagsversuch beim traditionellen Dinner des Präsidenten mit Journalisten, eigentlich eine der bestgesicherten Veranstaltungen der Welt. Mehrere Schüsse fielen. Das Treffen von Trump und König Charles (und ihrer zahlreichen Gäste) dürfte die Sicherheitsbehörden nun vor noch größere Herausforderungen stellen.

Über den mutmaßlichen Täter und sein Motiv war zunächst wenig bekannt, im Verlauf des Sonntags allerdings wurde ein 1052 langes Manifest öffentlich, das er kurz vor der Tat an seine Familie geschickt haben soll. Darin wird deutlich, dass Cole A. es tatsächlich auf Donald Trump und seine Regierungsmitglieder abgesehen hatte. Und er beschreibt darin, wie einfach es ihm der Secret Sevice gemacht habe, so nah an den US-Präsidenten heranzukommen. Selbstverständlich halten wir Sie in unserem Live-Blog über die Ermittlungen und die politischen Reaktionen auf dem Laufenden.

Zum Schluss möchte ich Ihnen noch einen sehr lustigen, aber sehr aufschlussreichen Text empfehlen, er handelt von einer Diät: Der bayerische Ministerpräsident und Foodblogger Markus Söder will im Angesicht der Weltkrisen sein liebstes Hobby zurückstellen und weniger Zeit mit Social Media verbringen. Digitale Askese sozusagen. Doch Söder Ankündigung dürfte durchaus realpolitische Gründe haben. Denn, schreibt Roman Deininger, „Söders beeindruckend hochtouriger, bisweilen aber auch grotesk übertouriger Politikstil zehrt mittlerweile an den Nerven der Partei“. Bei den Kommunalwahlen gingen einige Rathäuser und Landratsämter verloren. Klare Erwartung der CSU: Weniger Döner, mehr Politik.

Was heute wichtig ist

Cole A.: Vom „Lehrer des Monats“ zum mutmaßlichen Attentäter bei der Gala mit Trump. Der mutmaßliche Schütze beim Korrespondenten-Dinner soll ein krudes Manifest hinterlassen haben. Demnach sah er sich selbst als christlich – und hat seinen Glauben als Grund für sein versuchtes Attentat genannt. Er soll die gesamte US-Regierung ins Visier genommen haben. Nun wird über Sicherheitsmaßnahmen diskutiert, heute wird König Charles in Washington erwartet. Zum Artikel

Ökologe und Öl-Lobbyist treffen aufeinander. Eine besondere Beziehung: Der britische König besucht US-Präsident Trump und soll sogar im Kongress sprechen. Konfliktpotenzial gibt es genug – von der Nato bis zum Iran-Krieg. Trump glaubt trotzdem an eine Verbesserung der Beziehungen. Zum Artikel

Irans Außenminister erneut in Islamabad – und am Montag in Moskau. Am Samstag reiste der iranische Außenminister Abbas Araghtschi aus Pakistan ab, nur 24 Stunden später ist er wieder da. Mit US-Verhandlern will er sich nach SZ-Informationen nicht treffen. Heute wird er in Moskau erwartet. Es ist immer noch offen, wie die Friedensgespräche weitergehen. Zum Liveblog zum Krieg in Nahost

DGB-Chefin Fahimi attackiert Warkens Sparpaket. Am Mittwoch sollen die Eckpunkte für den Haushalt und die Gesundheitsreform von CDU-Gesundheitsministerin Warken ins Kabinett. Doch die politischen Lager sind nicht einig. DGB-Chefin Fahimi sieht „eine unverantwortliche Schlagseite zulasten der Versicherten“ bei der Reform. Zum Liveblog zur Bundespolitik

Weitere wichtige Themen

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Dossier Digitalwende: BSI definiert souveräne Cloudkriterien. Deutschlands Cyberbehörde BSI macht aus dem politischen Schlagwort der digitalen Souveränität erstmals einen konkreten Kriterienkatalog für die Cloud. Der neue Rahmen soll Abhängigkeiten von Hyperscalern messbar machen – und könnte damit zur Blaupause für künftige Ausschreibungen und Regulierung werden. Zum Briefing

Dossier Geoökonomie: Catena-X – deutsches Datenprojekt auf dem Weg zum globalen Industriestandard. Ein deutsches Datenprojekt soll die globalen Lieferketten der Autoindustrie transparenter machen. Ausgerechnet China schreitet dabei schneller voran als der deutsche Mittelstand. Gerade kleinere Unternehmen winken aus Angst vor Datenabfluss ab – und bremsen dadurch die Entwicklung zum Weltstandard. Zum Briefing