Beim Asylverfahren des tatverdächtigen Solinger Messerattentäters Issa Al H. hat es nach Aussage von Ex-Innenministerin Nancy Faeser keine Versäumnisse beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Bamf) gegeben. „Anhand der vorliegenden Informationen sind keine Verfahrensfehler beim Bamf ersichtlich“, sagte die SPD-Politikerin als Zeugin im Untersuchungsausschuss des nordrhein-westfälischen Landtags zu dem mutmaßlich islamistisch motivierten Anschlag.Bis zur Tat am 23. August vergangenen Jahres sei der Tatverdächtige beim Sicherheitsreferat des Bamf unbekannt gewesen. „Die Asyl-Vita zeigt keine Unregelmäßigkeiten“, sagte die Politikerin in Düsseldorf. Auch dem Bundeskriminalamt hätten keine allgemeinen polizeilichen oder staatsschutzrelevanten Erkenntnisse zu der Person vorgelegen – ebenso wenig dem Bundesamt für Verfassungsschutz.

Laut Faeser hatte das Bamf ordnungsgemäß ein Überstellungsersuchen an Bulgarien gestellt, das ursprünglich für das Asylverfahren zuständig war. Nachdem Bulgarien zugestimmt hatte, habe das Bamf den Asylantrag als unzulässig abgelehnt, berichtete Faeser. Die zuständige Zentrale Ausländerbehörde (ZAB) in Bielefeld habe einen unangekündigten Überstellungsversuch unternommen, Issa Al H. an dem Tag jedoch nicht angetroffen. Das gelte nicht als Flüchtigsein, weswegen sich die Überstellungsfrist nicht verlängerte, stellte Faeser fest: „Die Zuständigkeit für die Durchführung des Asylverfahrens ging somit an Deutschland über.“ Bei dem Anschlag hatte ein Messer-Angreifer auf dem „Festival der Vielfalt“ zur 650-Jahr-Feier der Stadt drei Besucher erstochen. Mutmaßlicher islamistischer Attentäter ist ein 27-jähriger Syrer, der seither in Untersuchungshaft sitzt.