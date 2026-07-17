Einem ausländischen Geheimdienst ist es offenbar gelungen, das Bekennervideo des Attentäters von Solingen noch vor der Tat und der Veröffentlichung durch den „Islamischen Staat“ (IS) mitzuschneiden. Am 23. August 2024 tötete Issa al H. auf einem Stadtfest drei Menschen mit einem Messer und verletzte viele weitere. Als die Behörden nach dem Anschlag Informationen zum Attentäter erbaten und sein Foto herumschickten, hätten sie prompt einen Screenshot aus dem Bekennervideo erhalten, teilte der Vorsitzende des Untersuchungsausschusses zum Solingen-Anschlag, Thomas Kutschaty (SPD), mit. „Diese rechtlichen Möglichkeiten haben wir nicht“, sagte NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU), der als Zeuge im Ausschuss aussagte. Er sei froh über solche Hinweise, die schon mehrere Anschläge verhindert hätten, sagte Reul. In diesem Fall sei das Foto aber erst nach dem Anschlag eingegangen. „Es bleibt dabei, den Sicherheitsbehörden war Issa al H. vor dem Anschlag nicht bekannt.“