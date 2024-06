Gut sechs Monate nach dem Abschlussbericht des Untersuchungsausschusses zum Attentat in Hanau im Februar 2020 hat sich Hessens Innenminister Roman Poseck (CDU) bei den Angehörigen der Opfer entschuldigt. Für ihn stehe „außer Frage, dass in der Tatnacht und danach Fehler gemacht wurden, auch seitens der Polizei“, sagte Poseck am Donnerstag in Wiesbaden. „Ich entschuldige mich ausdrücklich für die Fehler, die passiert sind“, fügte er hinzu. Ein Fehler sei beispielsweise der nicht erreichbare Notruf in der Tatnacht gewesen. Auch die Umstände, unter denen den Angehörigen die Todesnachrichten überbracht wurden, seien nicht richtig gewesen. Dies ändere allerdings nichts an der „gleichfalls richtigen Bewertung“, dass die Beamtinnen und Beamten in der Tatnacht „engagiert und aufopferungsvoll“ gehandelt hätten. Der Abschlussbericht von Dezember enthält der Mitteilung des Innenministeriums zufolge 60 Handlungsempfehlungen, „damit sich so etwas Furchtbares“ nicht wiederholen kann. Diese wolle man umsetzen. Die konsequente Bekämpfung des Rechtsextremismus sowie den Versuch, Vertrauen zu bilden und zurückzugewinnen, nennt Poseck als wesentliche Punkte.