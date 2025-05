Von Peter Burghardt, Washington

Die beiden hätten sich verloben wollen, er habe seiner Freundin einen Ring gekauft und ihr in Jerusalem demnächst einen Heiratsantrag machen wollen. So erzählte es in dieser schrecklichen Nacht zum Donnerstag Israels Botschafter Yechiel Leiter bei einer schnell einberufenen Pressekonferenz, nachdem Schüsse die beiden Botschaftsmitarbeiter getötet hatten, mitten in Washington.„Ein wunderschönes Paar.“