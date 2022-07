Von Thomas Hahn, Tokio

Japans früherer Premierminister Shinzo Abe ist Opfer eines Attentats geworden. Der Anschlag ereignete sich am Freitag gegen halb zwölf Uhr mittags Ortszeit in der Stadt Nara im Süden Honshus. Abe hatte dort am Bahnhof Yamato-Saidaiji eine Wahlkampfrede für die rechtskonservative Regierungspartei LDP zur Oberhauswahl am Sonntag gehalten. Zwei Schüsse wurden abgefeuert, mindestens einer traf Abe von hinten aus kurzer Distanz. Die Feuerwehr teilte zunächst mit, man habe ihn wiederbelebt und mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht. Am frühen Abend meldete die LDP dann, dass Shinzo Abe seinen Verletzungen erlegen sei.