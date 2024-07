SZ Plus USA : Attentat auf Trump heizt Wahlkampf weiter an

Bei einer Rede in Pennsylvania wird der Präsidentschaftskandidat der Republikaner am Ohr getroffen, der mutmaßliche Schütze ist offenbar tot. „Fight!“ ruft Trump, als er in Sicherheit gebracht wird, manche seiner Parteifreunde geben den Demokraten eine Mitschuld.

Von Peter Burghardt, Fabian Fellmann