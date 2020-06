Nach dem Fluchtversuch des Terrorverdächtigen Stephan B. soll ein unabhängiges Expertengremium die Sicherheit in der Justizvollzugsanstalt in Halle überprüfen. Das kündigte Justizministerin Anne-Marie Keding (CDU) am Donnerstag in einer Sondersitzung des Rechtsausschusses im Landtag von Sachsen-Anhalt an. Am Pfingstsamstag war es dem rechtsextremen Attentäter gelungen, unbeobachtet über einen Zaun zu klettern und in ein benachbartes Gefängnisgebäude zu gelangen. Keding zufolge wurde der Mann über längere Zeit nicht direkt bewacht. Die Gefängnisleitung habe eigenmächtig die Haftbedingungen gelockert. Die stellvertretende Anstaltsleiterin sei ins Justizministerium strafversetzt worden. Die innenpolitische Sprecherin der Linken, Henriette Quade, forderte Keding zum Rücktritt auf: "Die Ministerin hat ihren Laden nicht im Griff." Der Häftling Stephan B. hatte am 9. Oktober eine Synagoge angegriffen und zwei Menschen erschossen.