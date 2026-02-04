Jahrzehntelang galt Amerikas nuklearer Schutzschirm als Garant europäischer Sicherheit. Doch mit Donald Trumps Rückkehr ins Weiße Haus, seiner demonstrativen Nähe zu Russland und den Drohungen gegen Nato‑Partner wie Dänemark gerät dieses Fundament ins Wanken. Nun steht auch noch der New-Start-Vertrag vor dem Aus – jenes Abkommen, das die strategischen Atomwaffenarsenale der beiden größten Nuklearmächte USA und Russland begrenzt. Und Europa steht vor einer unbequemen Frage: Muss es selbst nuklear aufrüsten, um sich zu schützen? Die wichtigsten Fragen und Antworten.
SicherheitspolitikEU diskutiert über eigenen nuklearen Schutzschirm
Die USA sind kein zuverlässiger Partner mehr, Europa muss die atomare Abschreckung womöglich bald selbst in die Hand nehmen. Doch wie kann das gelingen?
Von Sina-Maria Schweikle und Oliver Meiler, Paris, Berlin
