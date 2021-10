Von Daniel Brössler, Paul-Anton Krüger und Mike Szymanski, Berlin

Als sich vergangene Woche die Ampel-Parteien in Berlin auf Koalitionsverhandlungen einstimmten, schwebte ein Tornado-Kampfjet der Bundeswehr auf dem italienischen Luftwaffenstützpunkt Ghedi ein, 20 Kilometer südwestlich des Gardasees. Die Maschine aus Büchel in der Eifel nahm teil an der jährlichen Nato-Übung "Steadfast Noon". Was die Piloten dort über Italien trainiert haben, verursacht Krach in der scheidenden Regierung - und könnte auch bei den Verhandlungen über ein neues Regierungsbündnis in Berlin Spannungen bringen.